Бородина покупает недвижимость в Дубае и присматривает в Турции

Ксения Бородина не только не скрывает своего достатка, но и любит лишний раз им прихвастнуть.

Она частенько показывает залежи брендовой одежды и аксессуаров в своей гардеробной, хвасталась даже унитазами с подсветкой у себя в доме.

А спустившись в метро разнесла в пух и прах общественный транспорт и заодно людей, которые им пользуются.

На сей раз ведущая озвучила самую дорогую покупку, которую ей приходилось делать в своей жизни. В личном блоге Бородина призналась, что буквально вчера подписала документы на приобретение недвижимости в Дубае.

Мало того, Ксения Бородина заявила, что присматривает в своей любимой Турции жилье, ведь ей так нравится там отдыхать с детьми.

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