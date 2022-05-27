Бородина покупает недвижимость в Дубае и присматривает в Турции

Ксения Бородина не только не скрывает своего достатка, но и любит лишний раз им прихвастнуть.
Она частенько показывает залежи брендовой одежды и аксессуаров в своей гардеробной, хвасталась даже унитазами с подсветкой у себя в доме.
А спустившись в метро разнесла в пух и прах общественный транспорт и заодно людей, которые им пользуются.
На сей раз ведущая озвучила самую дорогую покупку, которую ей приходилось делать в своей жизни. В личном блоге Бородина призналась, что буквально вчера подписала документы на приобретение недвижимости в Дубае.
Мало того, Ксения Бородина заявила, что присматривает в своей любимой Турции жилье, ведь ей так нравится там отдыхать с детьми.
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