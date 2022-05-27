Что за Дюймовочка! Бородина назвала свои настоящие вес и рост

Ксения Бородина выглядит отлично для своих 39 лет.

8 марта Ксении Бородиной исполнилось 39 лет. В это трудно поверить, глядя на ее стройную фигуру и прекрасное состояние кожи без намека на какие-то морщины.

В личном блоге, общаясь с подписчиками, она рассекретила свой реальный вес и рост, которые, конечно же, восхитят многих женщин.

При росте 163 см, она весит всего 48 кг! Для большей доказательности Ксения Бородина даже показала, как у нее снимают метрики.

Стоит отметить, что ведущая хоть и следит за своей фигурой, занимаясь физкультурой и стараясь правильно питаться, все-таки иногда позволяет себе приятные вкусности в виде вкусных тортиков и жареной картошечки с селедкой и солеными огурчиками.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.