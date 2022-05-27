«Показывать сейчас? Когда все бедствуют?»: Нетребко разозлила людей покупками из бутика Bottega Veneta

Сейчас, пожалуй, нет такой страны, которая бы не испытывала определенные экономические трудности. У многих людей нервы на пределе из-за постоянно повышающихся цен. Поэтому странное хвастовство Анны Нетребко своим богатством накануне в Сети имело эффект красной тряпки.

Пользователи не смогли пройти мимо поста оперной певицы, в котором она показала, как делает покупки в бутике Bottega Veneta, известным своим нереальными ценами для обычных граждан. Сумочки там могут стоить, как автомобиль.

Анна Нетребко вышла из магазина с огромным пакетом, явно не остановившись на какой-то одной вещи, что сильно раззадорило публику.

«Зачем это было показывать сейчас? Когда все бедствуют?», «Обязательно нужно было выставить?», «Это плевок в нас всех», — прокомментировали пользователи Сети.

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