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Брюки со шнуровкой – писк сезона: как их лучше носить, рассказал Рогов

Они понравятся и любительницам эпатажа, и тем, кто ценит полуспортивный стиль.

Брюки со шнуровкой – писк сезона: как их лучше носить, рассказал Рогов
Александр Рогов. Стоп-кадр: YouTube-шоу Rogov live

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live представил зрительницам брюки – писк сезона со шнуровкой по бокам. Он их назвал «голыми».

Кроме этого пикантного элемента они отличаются еще и довольно тонкой тканью и облегающим кроем, поэтому могут выглядеть излишне откровенно на теле.

Модные брюки. Стоп-кадр: YouTube-шоу Rogov live

Александр Рогов посоветовал модницам обратить внимание на паховую зону, которую лучше либо прикрыть, либо надеть специальное белье, которое позволит более деликатно подать эти брюки.

«Такие брюки классно преподнести с огромной серой меланжевой толстовкой и грубыми кедами», — посоветовал Рогов.

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