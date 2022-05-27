Брюки со шнуровкой – писк сезона: как их лучше носить, рассказал Рогов

Они понравятся и любительницам эпатажа, и тем, кто ценит полуспортивный стиль.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live представил зрительницам брюки – писк сезона со шнуровкой по бокам. Он их назвал «голыми».

Кроме этого пикантного элемента они отличаются еще и довольно тонкой тканью и облегающим кроем, поэтому могут выглядеть излишне откровенно на теле.

Александр Рогов посоветовал модницам обратить внимание на паховую зону, которую лучше либо прикрыть, либо надеть специальное белье, которое позволит более деликатно подать эти брюки.

«Такие брюки классно преподнести с огромной серой меланжевой толстовкой и грубыми кедами», — посоветовал Рогов.

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