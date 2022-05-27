«Голое» платье – тренд сезона»: Рогов показал красивую новинку, которую оценят модницы

Такие наряды можно изменять в соответствии с темой выхода.

Стилист Александр Рогов выпустил новый шопинг-влог на своем YouTube-шоу Rogov live, рассказав о новинках моды в этом сезоне. В одном из магазинов он обратил внимание на платье, которое стало трендом.

В области спины и декольте оно состояло практически из одних тесемок.

«Это платье для девушек, которые не бояться демонстрировать себя и хотят показать себя во всей красе. «Голое» платье — это тренд сезона, когда много всяких завязочек, полосочек, веревочек и даже рукава еще отстегиваются. Это настоящее платье-трансформер.

Такую сложную, на первый взгляд, вещь можно упростить, накинув сверху жакет, какой-то кардиган объемный, да все, что угодно», — сказал Александр Рогов.

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