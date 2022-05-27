Старая семья, гудбай? Прилучный из-за Брутян проигнорировал важный для дочки день

Каждый осознанный родитель знает, насколько важно их присутствие на праздниках детей. А когда это выпускной — ответственность повышается вдвойне.

Что повлекло Павла Прилучного в дни, когда детсадовцы и школьники прощались со своими учебными заведениями, в отпуск с Зепюр Брутян, знает только он. И почему нельзя было отложить эту поездку на каких-то несколько дней — тоже не совсем понятно.

Но факт остается фактом: пока «мажор» нежился со своей новой пассией Зепюр Брутян на островах, на его дочь из зрительского зала одиноко взирала лишь Агата Муцениеце. А когда актриса выслала ему видео с праздника, он запостил его в социальных сетях, будто Мие станет от этого легче.

Зато на церемонии окончания детского сада была Агата Муцениеце и поддерживала Мию. Она же и выслала видео горе-отцу, напомнив о важном событии.

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