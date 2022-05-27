«Отец это видит?»: вульгарно задравшую юбку дочь Урганта назвали «позорищем семьи»

Эрика Кикнадзе давно живет в США и ведет довольно раскованный образ жизни.

Старшая дочь Ивана Урганта продолжает эпатировать публику. Эрика уже давно проживает в Америке, обучаясь искусству фотографии. И, похоже, впитала в себя местный вольный дух до мозга костей.

Каждая новая фотография Эрики Кикнадзе в социальных сетях — одна смелее другой. Зачем татуированная наследница ведущего с красными волосами это делает, остается только догадываться.

На этот раз Эрика запечатлелась на улице в чулках, дерзко задрав юбку. Многие фолловеры в шоке от этого зрелища.

«Отец это видит вообще? Позорище семьи», «Да уж, перебор явный», «Когда больше гордиться нечем», — пишут пользователи Сети.

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