«Отец это видит?»: вульгарно задравшую юбку дочь Урганта назвали «позорищем семьи»

Старшая дочь Ивана Урганта продолжает эпатировать публику. Эрика уже давно проживает в Америке, обучаясь искусству фотографии. И, похоже, впитала в себя местный вольный дух до мозга костей.
Каждая новая фотография Эрики Кикнадзе в социальных сетях — одна смелее другой. Зачем татуированная наследница ведущего с красными волосами это делает, остается только догадываться.
На этот раз Эрика запечатлелась на улице в чулках, дерзко задрав юбку. Многие фолловеры в шоке от этого зрелища.
«Отец это видит вообще? Позорище семьи», «Да уж, перебор явный», «Когда больше гордиться нечем», — пишут пользователи Сети.
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