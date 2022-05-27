«Ты себя на помойке нашла?»: на фоне слухов о разводе жену Мартиросяна пожалела Миро

Оправдания жены Гарика Мартиросяна по поводу слухов о ее разводе прокомментировала известный блогер Лена Миро. Напомним, Жанна Левина-Мартиросян долго игнорировала разговоры о ее якобы расставании с мужем, но позже высказалась в Сети.

«Со мной дорого разводиться. Лучше потерпеть!» — сказала она во время стрима с подписчиками.

Лена Миро посчитала это заявление унизительным. Ведь выглядит оно так, будто Гарик живет со своей женой только из-за денег. Тем более и ранее она говорила, что при разводе машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона останутся у нее.

«Жанна, у тебя что 9 жизней? Одну из которых ты готова спустить на то, чтобы объясняться перед толпой, почему муж, замеченный в компании с Яной Кошкиной, с тобой не разводится?

Ты себя на помойке нашла? Сколько там твоего женского века осталось, что ты держишься за штанишки Гарика, повторяя мантру: «Со мной дорого разводиться». Начни уже себя уважать», — написала Миро в ЖЖ.

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