«Я пережила блокаду»: Мария Шукшина даже не поздравила мать с Днем Победы

Лидия Федосеева-Шукшина очень переживает из-за того, что у нее не получается находить общий язык с дочкой Марией. Актриса призналась, что Шукшина ей не звонит месяцами.

«Все-таки звони почаще, пожалуйста. Хотя бы ненадолго. Спроси: «Как дела? Как самочувствие, мама?» 9 Мая, в День Победы, я весь день ждала твоего звонка. Это же огромный праздник для всего российского народа и для всего мира. Мне этот великий день особенно дорог, потому что я из Ленинграда, пережила там блокаду. Но ты меня так и не поздравила. И после 9-го не звонишь. Видимо, закрутилась и забыла», — вздыхает актриса.

Недавно в шоу «Секрет на миллион» старшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что раздор в семье — из-за четырехкомнатной квартиры в центре Москвы. Родственники никак не могут договориться, кому принадлежит какая доля.

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