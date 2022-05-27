«Лучше потерпеть!»: жена Мартиросяна все-таки прокомментировала слухи о расставании с комиком

Пару перестали видеть вместе, да и совместные посты исчезли из Сети.

О том, что в семье Гарика Мартиросяна и Жанны Левиной-Мартиросян не все ладно, слухи ходят давно.

Вначале комика якобы стали замечать в компании артистки Яны Кошкиной. Однако супруга юмориста завила: «Не волнуйтесь: машина за 14 миллионов и квартира за 22 миллиона оформлены на меня». И заверила, ее супруг видел знойную брюнетку только пару раз.

А теперь Гарик Мартиросян перестал появляться не только с женой на публике, но и в ее соцсетях. И опять поползли слухи, что они уже не вместе. Жанна Левина-Мартиросян долго молчала, но потом все-таки отреагировала в соцсетях. И вновь она нажимала на материальный аспект их брака.

«Со мной дорого разводиться. Лучше потерпеть!» — ответила она любопытному подписчику.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.