Прозрачное, короткое, с декольте: Рудова в платье в стиле наив заявилась в церковь Екатерины II

Наталья Рудова решила отдохнуть от шумной Москвы в Санкт-Петербурге. Актриса отправилась туда на поезде, наслаждаясь видами вокруг. Звезда призналась, что давно мечтала отрешиться от суеты и просто посмотреть в окно на меняющийся пейзаж.

По приезде в Северную столицу артистка тут же поспешила осматривать местные достопримечательности. Она посетила Петергоф, а также Зимний дворец на Дворцовой площади. Особенно ее впечатлила церковь Екатерины II, куда она зашла в дерзком мини-платье в стиле наив.

Пикантности наряду придавали разрез, прозрачность ткани, а также декольте. Однако стоит отметить, что в 38 лет Наталья Рудова обладает точеной фигурой и может позволить себе такие облачения.

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