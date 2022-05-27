Понял и простил: певица Анастасия в девятый раз вышла замуж за одного из своих бывших

Два года назад она порвала отношения с певцом Юлианом.

56-летняя певица Анастасия вышла замуж в девятый раз. Ее избранником стал предпоследний бывший муж Владимир Зудин.

Артистка сама решила с ним наладить отношения и сделала первый шаг, но она никак не ожидала, что супруг не только простит ее, но и вновь позовет замуж.

«Я, наверное, впервые в жизни очень искренне и ярко извинилась перед Володей, и мы заново поженились», — цитирует Анастасию «СтарХит».

Отметим, что свою предыдущую свадьбу с Юлианом Анастасия назвала ошибкой. Уже через два месяца она поняла, что не может с ним делить одну крышу, а через год они разошлись. По словам певицы, артист давил на нее и диктовал, что ей делать. А Юлиан обвинял ее в обмане. Он хотел ребенка и утверждал, что его избранница вместо процедур для ЭКО гуляла, а потом говорила, что все прошла, как требовалось.

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