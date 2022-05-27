Вторая «мать года» после Бородиной: Решетова развлекает сына от Тимати телефоном

Экс-возлюбленная Тимати несколько месяцев путешествовала по загранице, вызывая беспокойство у фолловеров. Люди спрашивали блогера, почему ее сын с отцом и когда она собирается приступить к своим родительским обязанностям.
В это время ребенок, стоит заметить, неплохо проводил время: занимался с бабушкой, катался с папой на велосипеде, учился серфингу, осваивал йогу и растяжку. А Анастасия Решетова покупала недвижимость в Дубае и становилась его резидентом.
Она заверила подписчиков: как только вернется домой, плотно займется Ратмиром. Однако, судя по ее постам, воспитание звезда дает мальчику сомнительное. Она зачем-то притащила его в салон на маникюр, который делается даже не час, и сунула малышу телефон, чтобы он развлекся с гаджетом сам.
Отметим, что ранее статус «матери года» сама себе присвоила Ксения Бородина, которая накормила дочь лапшой быстрого приготовления с майонезом.
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