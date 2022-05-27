«Легко забыть, что я вообще-то человек»: Эмбер Херд пожаловалась на страдания, принесенные судом

Заканчивается шестая и последняя неделя суда между Джонни Деппом и Эмбер Херд в Вирджинии. Адвокаты бывших супругов уже представили все доказательства, теперь дело за присяжными.
Однако 26 мая Эмбер решила еще раз выступить в зале суда и сделала это достаточно эмоционально. 36-летняя актриса настаивает, что само судебное разбирательство нанесло ей тяжелую травму и разрушило ее карьеру. А еще она якобы постоянно получает угрозы в адрес себя и своей маленькой дочери.
«Я не святая. И не пытаюсь представить себя таковой, но я эгоистично нашла облегчение в использовании своего опыта, чтобы дать голос людям, у которых нет голоса, — сказала Херд со слезами на глазах (трансляция из зала суда велась в YouTube). — Злейшему врагу не пожелала бы такой ситуации. Из-за того, что я стою здесь сегодня, у меня не может быть карьеры, я не могу строить связи с людьми, я не могу заниматься благотворительностью».
Актриса добавила, что, в отличие от своего бывшего мужа, она не хихикает в зале суда, а страдает.
«Это ужасно. Это болезненно и унизительно для любого человека. Возможно, легко забыть, что я вообще-то человек, — добавил Эмбер. — Я этого не заслуживаю. Нападки в мою сторону и кампания, в которой Джонни уговорил участвовать миллионы людей, мучают меня».
Напомним, бывшие муж и жена судятся уже несколько лет после того, как актриса рассказала в прессе, что стала жертвой домашнего насилия в браке со звездой «Пиратов Карибского моря». После обвинений экс-супруги Депп потерял ряд ролей и теперь пытается восстановить свое доброе имя, доказывая, что Херд его оклеветала. Артистка же стоит на своем, подав встречный иск к бывшему возлюбленному.
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