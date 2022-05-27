«Мужик улетел не туда. Это цирк!»: Суворкин высмеял Телегина, который после развода с Пелагеей остался с носом

Долгий суд по дележке имущества Пелагеи и Ивана Телегина после развода наконец поставил точку. Многочисленные имущественные претензии спортсмена в итоге были отклонены, и певица счастливо осталась при своем имуществе.

Блогер Антон Суворкин заявил, что суд был честным, и посмеялся над хоккеистом, который после суда начал создавать нелепые посты в социальных сетях, сочувствуя Джонни Деппу, который, как и он, якобы пережил абьюзивные отношения.

«Я категорически против Ивана Телегина! Мне не нравится Пелагея, но здесь я включаю трезвый ум и понимаю, что мужик улетел совершенно не туда, начинает отмечать Джонни Деппа… Хоккеист — сильный мужик. Я понимаю, что твоя жена зарабатывала много денег и именно она приносила бекон к семейному столу, но вот так обвинять Пелагею через Джонни Деппа — это самый настоящий цирк! Я смотрю и понимаю: настоящих мужиков в России, да что там в России, в мире, осталось очень мало!» — сказал Антон на своем YouTube-проекте Anton S Live.

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