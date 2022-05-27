«Я уничтожу его»: Григорий Лепс сделал неожиданное признание о муже дочери

Но уточнил: если дочка проронит хоть одну слезинку.

В апреле этого года старшая дочь Григория Лепса вышла замуж за режиссера Михаила Плутахина. Звездный отец присутствовал на свадьбе и, конечно, поздравил молодоженов.

В интервью «Муз-ТВ» артист поделился требованиями к женихам своих дочерей.

«Для молодого человека будут все те же требования, которые я предъявляю себе: прежде всего, честность, порядочность и доброта. Он должен любить свою работу, заботиться о семье, чтобы она ни в чем не нуждалась. Но это процесс не одного года. Моя жена выходила замуж не за великого артиста, а просто за человека, которого полюбила».

Казалось бы, ничего особенного — золото, а не тесть. Но есть нюанс: если его дочка проронит хоть одну слезинку, участь обидчика незавидна.

«Я его уничтожу морально или физически — неважно. Для меня это не составляет труда», — отметил Лепс.

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