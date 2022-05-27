Мама Тимати рассказала, как на самом деле относится к девушкам сына

Маму Тимати уж кто только не обвинял в том, что она якобы лезет в отношения своего сына. Поклонники уверены, что женщина руководит личной жизнью артиста и не принимает невесток.

Несмотря на это, Симона все-таки смогла принять в семью одну из девушек Тимура — Алену Шишкову — и до сих пор о ней тепло отзывается. Как выяснили журналисты «Муз-ТВ» в собственном расследовании, на то есть свои причины.

«Я всегда ему говорю, что независимо от того, как сложится жизнь, это мама твоего ребенка, и ты всегда должен с уважением к ней относиться, ей помогать. Это на всю жизнь, это член нашей семьи», — заявила Симона Юнусова.

От Алены Шишковой, напомним, у Тимати подрастает дочь Алиса, а от Анастасии Решетовой — сын Ратмир. С моделями музыкант не живет, но сохраняет хорошие отношения.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.