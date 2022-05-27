«Я не понимаю. Тьфу»: о предстоящем замужестве Гагариной Миро сказала все, что думает

Полина Гагарина в последнее время встречается с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым.

Полина Гагарина опубликовала в Сети фотографию в свадебном платье. «Уж замуж невтерпеж», — подписала снимок звезда. И сообщила, что ответила своему избраннику «да».

Судя по всему, идти под венец она собралась с Владимиром Чиняевым, саунд-продюсером, с которым встречается после развода со своим вторым мужем Дмитрием Исхаковым.

Этот факт сильно поразил блогера Лену Миро, которую удивляют третьи, четвертые и так далее браки. Тем более Гагарина молода и успешна.

«Нынешний Полины наверняка (ну, я надеюсь!) отличный парень. Замуж-то зачем? Медом намазано? Живете два года вместе, ну и живите дальше себе спокойно!

Полине 35, прекрасный возраст. Еще молода, полна сил, на пике своей формы. Выступает, зарабатывает, дети есть. Так живи ты и радуйся! Зачем тебе очередной муж?!

Я понимаю замужество, когда то ли от любви, то ли от бушующих гормонов в 20 лет коленки трясутся. Я понимаю замужество и в 60, когда муж — верный друг, с которым ты хочешь умереть в обнимку. Я понимаю и одно-единственное замужество, когда ты встретила человека, которого просто любишь всю жизнь.

Я не понимаю третьего-пятого-десятого брака, когда ты, еле выпутавшись из одних токсичных отношений, сразу начинаешь мечтать о походе в ЗАГС! Тьфу», — написала в ЖЖ Лена Миро.

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