Стало известно, как Алла Пугачева на самом деле относится к Владимиру Преснякову

Алла Пугачева — трижды теща. Ее дочь Кристина Орбакайте стала встречаться с певцом Владимиром Пресняковым еще школьницей. Примадонна могла бы устроить скандал и, как это часто бывает, поставить девочке условие: первым делом учеба, а мальчики — потом. Однако избранника Примадонна одобрила.

«Ну я же нормальная мать, я, естественно, всегда волновалась за то, кто будет первым. Я, если честно, облегченно вздохнула, когда им стал Вова, потому что он чистый и светлый человек», — цитирует слова Пугачевой «Муз-ТВ».

Напомним, 28 мая на «Муз-ТВ» состоится премьера документального фильма «Если свекровь — монстр: инструкция по применению». Журналисты национального музыкального канала расскажут, на что идут звездные мамы, чтобы дискредитировать невесток в глазах своих cыновей, почему родители, стараясь уберечь детей от ошибок, сталкиваются с еще большими проблемами во взаимоотношениях с ними.

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