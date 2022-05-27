«Все вокруг сразу тают»: Татьяна Волосожар сделала признание о сыне от Максима Транькова

Пара прославленных фигуристов Татьяна Волосожар и Максим Траньков отмечают первый день рождения малыша Теодора.

27 мая в семье прославленных фигуристов Татьяны Волосожар и Максима Транькова большой праздник.

Исполняется год маленькому сыну пары — Теодору. В честь этого события Татьяна Волосожар публично обратилась к наследнику, посвятив ему пост в соцсети.

«С днем рождения, наш любимый сыночек. Теодор, Теодорчик, Тео, Теошка. Уже целый год ты с нами, или всего год! Время мчится так быстро! А ты растешь даже не по часам, а по минутам», — написала Татьяна Волосожар в микроблоге.

Звездная мама рассказала о привычке сына, которая умиляет всех окружающих.

«Ты умеешь брать руку в замочек, переплетая пальчики, и все вокруг сразу тают. А как ты улыбаешься, а танцуешь. Огромное счастье, что ты есть. Мы с папой любим тебя до Луны и обратно», — сделала признание Татьяна Волосожар.

Напомним, годовалый Теодор — второй ребенок Волосожар и Транькова. У пары есть старшая дочка, Анжелике пять лет.

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