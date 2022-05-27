Анастасия Волочкова назвала количество элитных автомобилей в автопарке своего «таксиста»

Как отметила танцовщица, ее близкий человек — интересная и светлая личность.

Балерина Анастасия Волочкова в «Телеграме» ответила на слухи, будто бы она отдыхала в Турции с таксистом из Азербайджана.

«Этот, как вы говорите «таксист», у которого собственный парк с элитными 22-мя автомобилями, молодой, красивый, интересный и светлый. Он снял для меня частный остров, чтобы меня не донимали толпы и не фотографировали из кустов». Анастасия Волочкова

Как отметила Волочкова, ее друг также снял трехэтажную роскошную виллу и большую парусную яхту, на которой они каждый день с пирса совершали морские прогулки.

«Послушайте, я не называла этого человека своим возлюбленным. Это вы придумали! Я приехала в романтическое путешествие с достойным человеком! Мы общались исключительно на английском языке. Я провела эту неделю в спокойствии. В то же время в нереальном веселом позитиве, в счастье и радости, гармонии и любви! Мы продолжаем наше общение», — сказал танцовщица.

Напомним, что Анастасия Волочкова отдыхала в Турции со своими друзьями. В Сети пошел слух, что поездку ей оплатил некий таксист из Азербайджана.

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