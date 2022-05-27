«С суперженщинами»: Картункова в костюме в клетку «гленчек» предстала с Ваенгой и Моргуновой

Звезды шоу «Однажды в России» Ольга Картункова и Екатерина Моргунова запечатлелись с известной певицей Еленой Ваенгой.

Актриса, звезда шоу «Однажды в России» телеканала ТНТ Ольга Картункова поделилась в микроблоге редким снимком.

На нем она предстала в обществе своей коллеги по КВН и шоу Екатерины Моргуновой и известной певицы Елены Ваенги.

«Суперженщина с суперженщинами! Я так считаю. А вы?» — обратилась к подписчикам Ольга Картункова.

Аудитория Ольги Картунковой поспешила согласиться со звездой.

«Однозначно», «Люблю, люблю, люблю Картункову в любом весе, настроении и в любое время дня и года. Остроумная, яркая, дерзкая. Юмор актуальный, всегда смотрю ее ролики, когда плохо. Обожаю», «Каждая из вас молодчинка», «Картункова с Моргуновой круче всех», — высказались в Сети.

На фото Ольга Картункова предстала в стильном костюме в клетку «гленчек», которая визуально добавила ей стройности.

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