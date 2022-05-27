«Зашквар, как она это преподнесла»: корчившую из себя элиту Бородину поставила на место Конасова

Пользователи до сих пор не могут успокоиться по поводу надменности ведущей после ее посещения метро.

Ксения Бородина пришла на шоу «Дом-2», которое принесло ей славу, с имиджем «девчонки с нашего двора».

И если Ксения Собчак всегда была чуть выше участников проекта, Ксения Бородина в начале проекта изображала обычного прораба на стройке (2004 год), дружила с ребятами на равных и даже крутила периодически романы с парнями в периметре.

Однако с тех пор ведущая сильно изменилась, ее фолловеры периодически обвиняют в заносчивости. А после недавнего ее поста про метро люди не могут успокоиться.

Напомним, Ксения Бородина опаздывала на тренинг Елены Блиновской и, бросив водителя на дороге, спустилась в метро. Выйдя из него, она не поленилась накатать сторис, сравнив общественный транспорт с адом и пройдясь по своим попутчикам.

«Никто не требует, чтобы каждый пассажир испытывал от общественного транспорта восторг, но сюр в том, что они как будто настолько супер-, мега-, лухари-звезды, что ни разу в жизни не были в метро, не знают, что там бывает тесно и жарко», — отреагировала блогер Катя Конасова на YouTube-канале Katyakonasova.

Она заметила, что среди пассажиров метро наверняка были и поклонники Бородиной, которых она оскорбила. Публичный человек должен быть осторожным в своих оценках, полагает Катя.

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