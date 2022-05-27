«Там что, олигархи собираются?»: бывшая жена Грачевского удивилась ценам на концерт Сабурова

Анна заметила, что за такую цену можно съездить в Египет.

Бывшая жена кинорежиссера Бориса Грачевского Анна в соцсетях пришла в недоумение от цен на концерт комика Нурлана Сабурова в Барвихе. Мероприятие должно пройти 29 мая.

«Решила тут сходить на стендап. Например, на Нурлана Сабурова. И как в том анекдоте: «Поняли, что не устали». 64 тысячи рублей за два билета. Тысяча долларов. Я что-то не пойму. Там что, олигархи собираются? Но они вроде бы все уехали». Анна Грачевская

Как заметила Анна Грачевская, за такую цену можно в Египет съездить и хорошо там отдохнуть. «Включить там Нурика, и нормас», — заметила она.

Ранее в США были отменены несколько концертов Нурлана Сабурова. Зрители в США просили комика определиться со своей позицией. Он не смог дать внятного ответа.

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