«Давали по 50 гривен пенсионерам»: Лера Фрост рассказала о событиях на Майдане в 2013 году

По словам бывшей звезды «Дома-2», она как раз была в это время в Киеве.

Бывшая звезда «Дома-2» Лера Фрост в шоу «Без фильтров» рассказала о событиях на Майдане в 2013 году.

«В момент начала Майдана я была как раз в Киеве. Там в центре города стояла кучка проплаченных людей рядом с оппозиционером Яценюком. Это все смешно казалось. Давали по 50 гривен пенсионерам, а потом все быстро разрослось. Начались глобальные обороты. Появились зеленые человечки какие-то. Все было проплачено Западом. В центре города на крышах сидели снайперы. Это была спланированная история». Лера Фрост

По словам Фрост, украинцев прокачивали на протяжении нескольких лет. «Они же все понимали, что это была акция, проплаченная Западом. Как они скидывали Януковича. Мне не было страшно. Потом стало стыдно за украинский народ. Это как стадо, которым надо управлять. Потом началась цепная реакция. И начался беспредел», — заявила Фрост.

Напомним, что Лера Фрост в 2015 году оказалась на проекте «Дом-2». В последнее время она активно комментирует политические события.

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