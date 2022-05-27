Антон Красовский выразил свое «восхищение» Наргиз Закировой, сравнив ее с селянкой

Певица на 50 лет запрещен въезд в Россию.

Журналист и ведущий популярной программы «Антонимы» Антон Красовский в «Телеграм» выразил свое «восхищение» певицей Наргиз Закировой.

Он опубликовал ее пост, где она называет своих подписчиков, которые, как она считает, не разбираются в ситуации на Украине, в том числе, энцефалитами.

«Обожаю подпивших сельских **** (женщина с пониженной социальной ответственностью, — Прим. ред.)

Напомним, что Наргиз Закировой на 50 лет запрещен въезд в Россию. Певица несколько дней назад была депортирована в Узбекистан из аэропорта Домодедово. Ранее она оставила в соцсетях несколько противоречивых постов о событиях на Украине.

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