Антон Красовский выразил свое «восхищение» Наргиз Закировой, сравнив ее с селянкой

Журналист и ведущий популярной программы «Антонимы» Антон Красовский в «Телеграм» выразил свое «восхищение» певицей Наргиз Закировой.
Он опубликовал ее пост, где она называет своих подписчиков, которые, как она считает, не разбираются в ситуации на Украине, в том числе, энцефалитами.
«Обожаю подпивших сельских **** (женщина с пониженной социальной ответственностью, — Прим. ред.)
Напомним, что Наргиз Закировой на 50 лет запрещен въезд в Россию. Певица несколько дней назад была депортирована в Узбекистан из аэропорта Домодедово. Ранее она оставила в соцсетях несколько противоречивых постов о событиях на Украине.
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