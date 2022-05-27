Валя Карнавал сблизилась с Сашей Стоуном, когда он потерял предыдущую любовь

Звездный роман блогеров Саши Стоуна и Вали Карнавал на шоу «Звезды в Африке» начался сразу после того, как закончились предыдущие отношения молодого исполнителя.

Некоторое время в социальных сетях ходили слухи, что Стоун «замутил» с Карнавал, когда еще встречался с предыдущей девушкой. Но 23-летний певец и спортсмен появился на шоу «Вечерний лайк» (выпуск выйдет в эфир канала «Музыка Первого» 28 мая) и разъяснил, как все было на самом деле.

Саша пояснил, что действительно встречался с некой девушкой, когда попал на «Звезды в Африке». Причем это не было секретом, он сразу же рассказал о своих отношениях другим участницам — Карине Кросс и Вале Карнавал, – с которыми уже был знаком.

Однако, спустя несколько дней жизни в африканском лагере молодой человек и его девушка расстались. И именно в этот непростой момент он сблизился с коллегой-блогером.

«И человек, который оказался рядом и поддержал меня, выслушал и поговорил со мной, — это была Валя», — цитирует Стоуна радио «Комсомольская правда».

Молодой человек подчеркнул, что у него закончились одни отношения и затем начались другие. Параллельно с двумя девушками он не встречался. Да и то, по словам Александра, в Африке между ним и Валей не было даже поцелуев. Все, что зрители увидели на экране, то и было на самом деле.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.