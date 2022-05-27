Андрей Григорьев-Аполлонов признался, кто мешает ему начать сольную карьеру

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов заявил: он не может построить сольную карьеру по той причине, что Игорь Матвиенко неспособен написать новый хит.

О сольной карьере певца спросили в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Андрей признался: без хорошего хита карьеру не построить, а писать его некому.

«Для этого надо написать песню, которая станет таким же хитом, как, например, «Тополиный пух» или «Тучи». А это уже не сможет даже Игорь Матвиенко. Наш композитор».

Исполнитель рассказал: он записал дуэт с певцом Хабибом, это солнечная летняя песня, клип на которую зрители смогут увидеть уже в ближайшие дни, сообщает издание «РИА ФАН».

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