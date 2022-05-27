Сейчас лопнет от счастья: мама Фриске появилась на прогулке с внучкой

Наталья Фриске вдохнула новую жизнь во всю свою семью.

Сестра Жанны Фриске и ее мама Ольга Владимировна появились на прогулке в роще возле поликлиники. Счастливые родственницы так и светились, прохаживаясь с колясочкой, в которой мирно посапывала малышка Луна, дочка Натальи Фриске.

На променад они вышли после планового обследования девочки, наслаждаясь хорошей погодой и умиротворением. Не секрет, что после смерти Жанны Фриске и трудностей с ее сыном Платоном Шепелевым, которого они не видели много лет, семья пребывала в удрученном состоянии.

Владимир Борисович, папа Жанны Фриске, недавно признался, что появление на свет Луны возродило и его, и жену Ольгу Владимировну.

Напомним, сестра Жанны Фриске родила дочку Луну весом 4 кг 407 г при росте 58 см. Наталья приняла решение воспитывать наследницу одна, хотя папа у малышки есть — Александр Титов, работает парикмахером. Сейчас они в ссоре.

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