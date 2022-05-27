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Дима Билан обозвал «заразой» поклонника, который пытался его заткнуть

Юбилейный концерт артиста пошел немного не по плану.

Дима Билан обозвал «заразой» поклонника, который пытался его заткнуть
Дима Билан. Фото: Global Look Press

Этот год для Димы Билана стал юбилейным, любимец публики отметил в декабре 40-летие и устроил большой гастрольный тур в честь этого события.

В Санкт-Петербурге он как раз предстал 25 мая с праздничной программой, собрав полный Ледовый дворец. В последнее время певец склонен подводить итоги своей жизни, иногда он даже появляется плачущим в социальных сетях, жалуясь на сложную и напряженную работу, а также на то, что кроме нее особенно ничего и не было у него.

Не обошлось без философии от Билана и в Питере. Выйдя на сцену, он начал говорить длинный монолог про то, как раньше не понимал, что общение с публикой — это и есть счастье, а также про то, что нужно ценить мелочи и радоваться простому…

Вначале его зрители воодушевленно хлопали в ответ, но потом желание услышать пение Билана пересилило. Один из поклонников не выдержал и закричал Билану: «Дима, да жги уже!»

«Да подожди ты! Сбил, зараза! Это мое шоу, понимаешь?» — процитировал музыканта сайт «КП-Санкт-Петербург». Зритель на этом не успокоился и продолжал дальше что-то кричать со своего места даже когда артист начал петь свои хиты. «Да что такое опять там? Я хочу понять природу вашего конфликта? Дайте понять это хотя бы», — попытался разобраться Дима, но, похоже, ему это сделать так и не удалось.

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