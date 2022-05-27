«Я хочу жестко»: Утяшева отважилась пригласить Ивлева на свое кулинарное шоу

Ляйсан Утяшева отважилась пригласить эпатажного шеф-повара Константина Ивлева в свое YouTube-шоу «Дерзкая готовка». Звезды приготовили сразу несколько блюд, хотя гимнастка всю дорогу боялась, что кулинар начнет кричать и размахивать руками. Но этого не произошло, хотя в начале видео ведущая даже просила о чем-то подобном.

«Можно так? Я хочу жестко сегодня, — обратилась Ляйсан к Константину на старте выпуска. — Ты же говорил, что готовка — это как секс. Вот я сегодня хочу жесткий секс. Этот выпуск будет 18+». «Готовка — это чистый секс. Я прошу заметить, что она это сама предложила, — отметил Ивлев. — Но у меня проявляются эмоции только тогда, когда я вижу, что очень все не так идет. А если все так, то я тогда не эмоциональничаю».

Далее приводим яркие цитаты шеф-повара из «Дерзкой готовки».

О готовке

«Кулинария — это первое «хочу», первое «прости», первое «нельзя». Слиянье губ, слиянье тел, души слиянье». «Мы готовим для себя? Мы себя любим? Абсолютно. Тогда, значит, мы должны делать для себя все самое лучшее. Когда дело доходит до еды, «попроще» и «побыстрее» — это пельмени и сосиски отварить». «Музыка и кулинария — это такая игра сильных эмоций. Мы помним еду бабушки, еду дедушки, еду детского сада, школы, института, армии. И когда мы, бывает, что-то съели, то начинаем окунаться в машину времени: «Блин, сырник, как у бабушки! Картофельное пюре, как в больничке!» Или мы слышим мелодию: «Ой, при этой мелодии было первое «хочу», первое «прости», первое «нельзя». Вот еда — это эмоции. Поэтому если мы хотим кайфовать и получить эмоции, то, конечно же, надо уделить правильно время, не спешить, качественно все сделать».

О самой вкусной еде

«Знаешь, какой мой профессиональный лозунг по жизни? «Самая вкусная еда — это жирная еда. Не надо переедать». Понимаешь, да? Ну как отказаться от оливье и от майонеза в нем? Сделать на йогурте — но это не оливье, это издевательство».

О «Битве экстрасенсов»

«Кстати, раньше я в эту программу верил. Но после первого сезона — нет».

О кофе по утрам

«Я пью редко кофе, очень редко. Тогда, когда именно мне хочется взбодриться. А так, в большей степени, с моей буйной жизнью мне лучше вообще-то монастырского чайку попить. Понимаешь?»

О режиме дня

«У меня нет как такового режима, потому что лет пятнадцать тому назад я свою работу переправил в образ жизни».

О предновогоднем фестивале лучших салатов оливье и «сельди под шубой»

«Если бы ты могла себе представить, сколько я за четыре года съел оливье и селедки… Тебя вообще разорвало бы!»

О кумирах молодежи

«Я не тот человек, который достигает определенной популярности либо доверия у людей, *** (издевательски критикуя. — Прим. авт.) других. Я, наоборот, всегда говорю о том, что у нынешнего поколения очень грустная судьба, потому что их идолами, людьми, на которых они хотят быть похожи, становятся те, кто как раз занимается *** (унижением, травлей. — Прим. авт.). Зачем?»

О манере нарезки Утяшевой

«Не так, конечно, но режь, блин… Тебе надо было кубиками резать, а ты «инфузорией туфелькой» режешь какой-то!»

О своей суровости

«В отношении меня такого лучше не делать. Я же встречу потом на узенькой дорожке, «двоечку» могу пробить и «троечку»… Я парень, который родился в СССР, сын кагэбэшника. У меня был очень мощный крутой брат. Он, к сожалению, ушел из жизни, но он был «король двора». Это был очень крутой парень. Я вырос в Бескудниково. Это уже люди, кто живет в Москве, должны понимать эту тему».

О России

«В нашей стране, к большому сожалению, в восьмидесяти процентах заведений готовят невкусно и тяп-ляп. Но не везде я на это уделяю внимание… Там, где я плачу, там могу высказать, само собой, негодование. Потому что я же покупатель — я хочу получить соотношение цены и качества. Там, где меня угощают, я могу просто в конце сказать: «Слушай, было круто, но обрати на вот это внимание». Не надо этого стесняться, потому что это жизнь».

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