Цыганова назвала отношения Пугачевой и Моисеева «настоящей любовью матери к своей крошке»

Певица нашла запись «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой от 1998 года, где музыкант спел композицию «Крошка».

Певица Вика Цыганова в «Телеграме» опубликовала запись «Рождественских встреч» Аллы Пугачевой от 1998 года, где музыкант Борис Моисеев спел свою знаменитую композицию «Крошка».

«Вот она «настоящая любовь матери к своей крошке». Против чего я, собственно, и говорила. Мощное, безоговорочное покровительство подобных «крошек» на фоне бесноватого балета. Вам нужно такое искусство? Да! Вы ходили на эти шоу, вас почти всех отравили этой чумой! Пишите министру культуры, Путину, требуйте закона в Думе о правильной цензуре, которая сможет хоть как-то уберечь наших детей от этого сатанизма». Вика Цыганова

Как отметила Вика Цыганова, она давно предлагала, чтобы подобные персонажи выступали исключительно на платных каналах. Сопричастные же могут продолжать «наслаждаться».

Певица выразила уверенность, что никто за подобные шоу платить не будет. Цыганова заметила, что сегодня главная ценность — желание правды. Она предостерегла россиян от духовной деградации.

Ранее Вика Цыганова уже высказывалась негативно об Алле Пугачевой. Она потребовала лишить ее гражданства. Кроме того, Цыганова попросила Пугачеву не возвращаться в Россию из Израиля.

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