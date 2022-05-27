Забрал с собой семью: блогер КраСава сообщил, что покинул Россию

В какой стране обосновался известный в прошлом футболист Евгений Савин, он пока уточнять не стал.

Бывший футболист Евгений Савин, которого сейчас все знают как блогера КраСаву, в соцсетях сообщил, что покинул Россию из-за событий на Украине. При этом он пока не стал уточнять, в какой стране мира обосновался со своим семейством.

Известно, что вместе с Евгением Савиным из России уехала его жена Дарья Гович и дочка Софья. У Евгения Савина есть еще сын Платон от предыдущих отношений с Еленой Дяхтеревой. Он не стал говорить, где в данный момент находится его наследник.

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Напомним, что в 2021 году Евгений Савин основал частный футбольный клуб. Не так давно он отмечал, что ради его развития даже готов продать собственный дом.

Добавим, что КраСава записывал интервью с такими известными футболистами, как Александр Кержаков, Денис Черышев, Алан Дзагоев, Павел Мамаев и другими. У него достаточно большая аудитория фанатов и поклонников в соцсетях.

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