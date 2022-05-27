«Кто ее знает»: Вика Цыганова отреагировала на угрозы Аллы Пугачевой «начать говорить»

Певица Вика Цыганова отреагировала на слова коллеги Аллы Пугачевой «начать говорить», если на ее мужа телеведущего Максима Галкина будет заведено уголовное дело в России.
«Кто ее знает», — кратко отметила Вика Цыганова.
По словам Цыгановой, она видела выпад в соцсетях Аллы Пугачевой в адрес протоиерея Андрея Ткачева. По мнению Цыгановой, Примадонна повела себя лицемерно и нагло. Панибратство, как она считает, мерзко выглядит.
Цыганова заметила, что сегодня маски сорваны. За 35 лет певице надоело смотреть, как за кулисами некоторые звезды хают своих поклонников, а иногда и просто ненавидят. Она уверена, что некоторые их них откровенные русофобы. Цыганова заметила, что не хотела бы встречаться еще когда-нибудь в этой жизни с Примадонной, сообщает tsargrad.tv.
Напомним, что Алла Пугачева уже три месяца находится в Израиле. В родную страну она возвращаться не торопится. Раньше осени Примадонну ждать не стоит.
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