«Кто ее знает»: Вика Цыганова отреагировала на угрозы Аллы Пугачевой «начать говорить»

По словам певицы, она бы не хотела когда-нибудь встретиться с Примадонной.

Певица Вика Цыганова отреагировала на слова коллеги Аллы Пугачевой «начать говорить», если на ее мужа телеведущего Максима Галкина будет заведено уголовное дело в России.

«Кто ее знает», — кратко отметила Вика Цыганова.

По словам Цыгановой, она видела выпад в соцсетях Аллы Пугачевой в адрес протоиерея Андрея Ткачева. По мнению Цыгановой, Примадонна повела себя лицемерно и нагло. Панибратство, как она считает, мерзко выглядит.

Цыганова заметила, что сегодня маски сорваны. За 35 лет певице надоело смотреть, как за кулисами некоторые звезды хают своих поклонников, а иногда и просто ненавидят. Она уверена, что некоторые их них откровенные русофобы. Цыганова заметила, что не хотела бы встречаться еще когда-нибудь в этой жизни с Примадонной, сообщает tsargrad.tv.

Напомним, что Алла Пугачева уже три месяца находится в Израиле. В родную страну она возвращаться не торопится. Раньше осени Примадонну ждать не стоит.

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