«Заголосила без «фанеры»? Что за писк?»: Бузова слила репетицию, дав услышать свой живой голос

Поющая телеведущая пританцовывала на сцене, показав все, чему ее научили хореографы.

Ольга Бузова нарвалась на волну хейта, слив свою репетицию с живым вокалом. Поющая телеведущая, видимо, забыла включить фонограмму для распевки. Так что поклонники звездной блондинки насладились ее натуральным голосом. Кстати, бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова, как-то шутила, что вокал ведущей «Дома-2» лично ей напоминает голос простуженного человека с обострившимся гайморитом. Кстати, Бузова на такие едкие и колкие слова в свой адрес старается не реагировать. Певица берет уроки вокала, постоянно самосовершенствуясь.

Так, исполняя свежий хит в живую, поющая телеведущая двигалась в такт мелодии, показывая все, чему ее научили хореографы. «Почему такой тоненький голосочек?», «Как мышка пищит», «Заголосила без «фанеры»? Что за писк», «Тяжко ей даются высокие ноты, только шепотом», «Слов разобрать не могу, о чем там песня?», «Зачем петь в живую, если потом все равно дадут фонограмму??» — написали фолловеры.

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