Максим Лагашкин вспомнил, как спас от смерти вместе с Александром Робаком Паффа Дэдди

Актер Максим Лагашкин в эфире «Вокруг ТВ» рассказал, как вместе со своим другом Александром Робаком спас от неминуемой смерти знаменитого американского рэпера Паффа Дэдди в Сен-Тропе.

«Если бы Саша тогда, как я пошел спать, то никакого Паффа Дэдди вы бы сейчас не слушали, никаких новых альбомов не было. Мы были на дне рождения и вернулись на лодку. Саня остался на корме покурить. Был сильный шторм. Лодку сильно качало. Саша зашел в каюту и говорит: «Ты, конечно, можешь дальше спать, но у нас на борту Пафф Дэдди». Максим Лагашкин

Как отметил Лагашкин, он вышел из каюты и увидел рэпера. «Там мама его, жена были. Они бы до своей яхты не доплыли. Мама Дэдди проколола борт лодки своим каблуком. Они тонули. У них шло погружение. Они сняли всю одежду. Остались в бриллиантах и трусах. Робак побежал к капитану. Всех достали и спасли», — заявил Максим Лагашкин.

Напомним, что Пафф Дэдди — обладатель премии «Грэмми». В ходе своей карьеры использовал сценические псевдонимы: Пафф Дэдди, Пи Дидди, Дидди.

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