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Финал шоу «Звезды в Африке»: возвращение двух участников и конфликты

Второй сезон проекта завершается.

Финал шоу «Звезды в Африке»: возвращение двух участников и конфликты
Кадр из шоу «Звезды в Африке». Фото: ТНТ

На ТНТ завершается показ нового сезона популярного проекта «Звезды в Африке». Второй финалист проекта пока так и не определился. Аня Покров или Олег Верещагин проведут повторное испытание, победитель которого отправится в решающий баттл против Вали Карнавал.

В шоу вернутся «старички», которые спровоцируют конфликты. Нас жду разборки между Олегом Верещагиным и Валей Карнавал.

«Мне не стыдно проиграть Ане Покров. Обидно уйти в шаге от финала. Моя задача — дойти до финала, а там меня уже ждет Валя Карнавал. Она — самый принципиальный соперник!» — говорит Олег Верещагин.

Кадр из шоу «Звезды в Африке». Фото: ТНТ
Кадр из шоу «Звезды в Африке». Фото: ТНТ

Финальная схватка под названием «Лабиринт с африканскими страхами» определит победителя второго сезона проекта «Звезды в Африке», который получит 5 миллионов рублей и направит их на спасение исчезающих видов животных.

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