Алина Загитова в бикини элегантно присела на бортик яхты после купания

Алина Загитова не перестает баловать поклонников сочными снимками из Дубая. Фигуристка дала понять, что уже скучает по своему роскошному элитному отдыху за границей. Королева льда, как ее прозвали фанаты, то и дело постит в личном микроблоге пляжные фото, щеголяя в купальнике. Так, фигуристка в мини-бикини изящно присела на бортик яхты сразу после купания, сверкнув своими влажными волосами.

«Золотая рыбка», «Любимая наша русалочка», «Фигурка — загляденье! Красивая и милая», «Ох, какой закат! Залюбовались и вами, и пейзажем», «Красиво жить не запретишь!», «Отдых на люксовой яхте, шикарно! О чем еще мечтать??», «Утонченная грация», «Круто!» — написали фолловеры.

Кстати, еще одна подопечная Этери Тутберидзе — фигуристка Евгения Медведева вместе с 22-летним финалистом проекта «Голос. Дети» Кристианом Костовым отдыхала в Болгарии. Поговаривают, что у парочки роман. Похоже, что «тиктокер» Даня Милохин теперь кусает локти.

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