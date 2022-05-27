«Так и оставайтесь там, сидите»: Вика Цыганова попросила Аллу Пугачеву не возвращаться в Россию

По словам певицы, у большинства уехавших из страны звезд двойные гражданства.

Певица Вика Цыганова предложила своей коллеге Алле Пугачевой не возвращаться из Израиля и лишить ее гражданства.

«Алла Борисовна сказала: «Я уехала отдыхать, до свидания, все. Так и оставайтесь там, сидите. Я и мои зрители, которые были на концерте на День Победы, сказали, что Государственная Дума должна принять закон о лишении гражданства России этих людей. У них все равно двойные гражданства — у большинства». Вика Цыганова

Как отметила Вика Цыганова, в России много молодых артистов, которые не могут пробиться на музыкальный олимп, потому что его оккупировала кучка звезд. На экране уже много лет мелькают одни и те же лица. Цыганова призвала прекратить семейственность на эстраде, сообщает tsargrad.tv.

Напомним, что Алла Пугачева уже три месяца находится в Израиле. В родную страну она возвращаться не спешит.

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