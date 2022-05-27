25 внуков и 14 правнуков: умерла мать актера Алека Болдуина

Кэрол Болдуин родила шестерых детей, четверо из которых пошли в кино.

26 мая в американском штате Нью-Йорк скончалась 92-летняя Кэрол Болдуин — мать актеров Алека, Дэниела, Уильяма и Стивена Болдуинов.

Братья опубликовали в социальных сетях некролог о своей родительнице. Согласно ему, женщина была родом из многодетной семьи и сама родила четверых сыновей и двух дочерей. В 1991 году у нее диагностировали рак молочной железы. После того, как Кэрол выжила, она присоединилась к группе поддержки женщин с этим заболеванием. Вскоре в местном университете был открыт Фонд исследования рака груди имени Кэрол Болдуин. Ему удалось собрать миллионы долларов.

«Последние 25 лет своей жизни она провела как боец и борец за дело, которому посвятила столько энергии. Мы все очень гордимся ее достижениями», — отметил Алек Болдуин.

Добавим, что у Кэрол на момент смерти было 25 внуков и 14 правнуков.

больше по теме Семья Алека Болдуина раскрыла пол его восьмого ребенка Жена актера беременна от него в шестой раз.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.