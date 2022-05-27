«И будь они прокляты!»: Виктор Сухоруков негативно отозвался об американском кино

По словам актера, у нас есть много того, чего нет у них.

Актер Виктор Сухоруков заявил, что в СССР было крайне мало американского кино. В моде было франкоитальянское, индийское, немецкое, прибалтийское, литовское, эстонское, чешское.

Как заметил Виктор Сухоруков, именно фильмы из этих стран крутили во всех кинотеатрах. Причем это, как он думает, были киношедевры. В Советском Союзе их любили и смотрели, сообщает «Комсомольская правда-Ульяновск».

«Это вам так кажется, что ушло американское кино и что теперь мы будем делать! Жить будем и сочинять. Творить будем! У нас есть много того, чего нет у них. И не думайте, что американское кино — это главный смысл кинематографа. И то, что они ушли это их выбор. И будь они прокляты!» Виктор Сухоруков

Напомним, что Виктор Сухоруков — народный артист России. Он стал широко известен по картинам «Брат» и «Брат-2».

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