Концертный рынок России: остались единицы

Известно, что группа «Би-2» объявила о переносе своих концертов в Уфе, Чебоксарах, Астрахани, Казани, Ярославле и Перми. 11 июня планировалось масштабное шоу «Би-2» в Лужниках — оно тоже переносится. С концертного рынка России ушли очень многие зарубежные артисты. Прекратились выступления Земфиры, Оксимирона, «Мумий Тролля». Как объяснил Сергей Мурадов, исполнительный директор Ассоциации концертно-театральных и билетных организаторов:

«Несмотря на все наши просьбы и обращения, нашему сектору экономики, в отличие от театров, киноиндустрии и разработчиков игр, никто так и не помог. А у нас работают тысячи людей, и у каждого семья».

На плаву сейчас остались считанные исполнители. Видимо, предстоит надеяться на «выращивание» новых звезд — а это может занять годы, сообщает издание Аrgumenti.ru.

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