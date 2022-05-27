«Решила помодничать»: Волочкова облачилась в небесно-голубые брюки палаццо, вмиг став элегантной

Анастасия Волочкова приятно удивила поклонников, устроив домашнее дефиле. Бывшая прима-балерина Большого театра покрасовалась в небесно-голубом костюме с блузой и брюками палаццо, щегольнув стройной фигурой. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова показала, что и она умеет одеваться, ошеломив своих верных почитателей.

В таком элегантном образе приму-балерину многие просто не узнали. Переодевшись в сдержанный по-летнему освежающий монохромный лук, Волочкова изящно подчеркнула достоинства фигуры, став выглядеть стильно и утонченно.

«Мои золотые, а я сегодня решила помодничать и лето позвать, ну может оно наконец уже придет! Вы же знаете, как я люблю красивую одежду! Наверное, уже успели увидеть у меня в сторис пару вещичек. Ну что? Как вам мои образы? Производят все в России. Мне больше нравится голубой костюмчик! Прям не снимаю его уже какой день!» — похвасталась Волочкова. «Совсем другой вид», «Почему всегда нельзя вот так одеваться??», «Сразу и фигура по-другому смотрится — пропорции тела на месте! Восторг», «Челюсть у ног! Может же!», «Шикарная дама», «Стилисты помогли??», «Этот оттенок вас освежает, делает моложе», «Супер!», «Ну теперь леди», — пишут фолловеры.

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