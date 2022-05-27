Бразильский блогер и его пес погибли в ДТП, пытаясь пересечь Америку на машине

Джесси Козечен и его четвероногий приятель Шурастей разбились за пять дней до прибытия в конечный пункт своего путешествия.

Трагедия в Америке: 23 мая на трассе в штате Орегон в ДТП погиб 29-летний блогер из Бразилии Джесси Козечен. Он отправился в большое автомобильное путешествие из своей страны в Аляску. взяв с собой своего верного друга, золотистого ретривера Шурастея и разбился за пять дней до прибытия в конечную точку.

Как рассказали изданию People в местной полиции, мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Beetle, попытался объехать ряд других машин, которые замедлились на повороте. Он свернул на полосу встречного движения и врезался в другое авто. Блогер и его пес скончались на месте происшествия. Женщина-водитель из второй пострадавшей машины была доставлена в больницу с травмами. С ней ехал 2-летний ребенок, который, к счастью, не пострадал.

Добавим, что Козечен намеревался проехать через США и Канаду, чтобы добраться до Аляски. Свое путешествие он освещал в социальной сети с личного аккаунта и странички его пса. Мужчина делал привалы в знаковых местах Америки, ночуя в машине и в палатке. Но до своей конечной цели так и не доехал.

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