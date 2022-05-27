«Такого у меня еще не было»: Алексей Панин заночевал на улице в Италии прямо на тротуаре

Как отметил актер, теперь в его жизни было все.

Актер Алексей Панин в соцсетях рассказал, что заночевал прямо на тротуаре в Италии около одного из исторических особняков. Таким образом он сэкономил на гостинице.

«В моей жизни было все, но чтобы спать на улице на асфальте, такого у меня еще не было. Я сегодня спал в Риме прямо на улице и это офигенно! Вот под этими воротами. Нужно адрес только записать, чтобы потом лет через двадцать сюда приехать и посмотреть на это место». Алексей Панин

Как отметил Алексей Панин, местные бездомные сразу приняли его за своего. При этом актер заметил, что у него есть определенные проблемы со здоровьем. Он, к примеру, закашлялся.

Напомним, что несколько лет назад Алексей Панин покинул России. Он поселился в Испании. При этом за последнее время он не раз негативно отзывался о родной стране и россиянах.

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