«Стирают грязное белье»: Шукшина выступила против развлекательных программ на телевидении

По словам актрисы, «помойные передачи» надо навсегда убрать из эфира.

Актриса Мария Шукшина в «Телеграме» заявила, что с телевидения необходимо навсегда убрать различные скандальные развлекательные шоу.

Как отметила Шукшина, «помойные передачи» необходимо, как можно скорее отменить. В них, по ее словам, стирают грязное белье на всю страну. Причем это делают в прайм-тайм. При этом она предложила достойную, на ее взгляд, альтернативу.

«Заменить контент новыми патриотическими передачами, рассказывающих о простых людях, о наших солдатах, скромных героях. Постирочные программы предлагаю отменить, как вражеский контент». Мария Шукшина

Как отметила Мария Шукшина, ее не так давно звали на программу «Сегодня вечером». Поговорить на тему «Талант по наследству». Она не согласилась. При этом данную программу, по ее мнению, не стоит даже близко сравнивать с некоторыми другими передачами на развлекательную тематику.

Напомним, что Мария Шукшина не первый раз выступает с инициативой закрыть развлекательные программы. При этом ее родственники активно ходят на данные передачи.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.