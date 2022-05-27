Сайт Netflix перестал открываться у пользователей из России

С 27 мая американский стриминговый сервис Netflix перестал открываться в браузерах жителей России. Онлайн-кинотеатр прекратил продавать свои фильмы и сериалы российским пользователям еще в начале марта, однако на его сайт можно было зайти.

Те, кто не хотел расставаться с популярным контентом, пользовались зарубежными аккаунтами и другими лайфхаками. Теперь же даже сайт платформы не открывается — только через VPN. Это значит, что американская компания начала блокировать IP пользователей из РФ.

Некоторые фанаты Netflix отмечают, что это произошло именно в тот день, когда в поток вышел четвертый сезон сериала «Очень странные дела» — одного из самых популярных проектов платформы.

Напомним, что такими ограничениями американские производители кино протестуют против событий на Украине, хотя не совсем понятно, как запрет фильмов должен повлиять на политическую обстановку в Европе.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.