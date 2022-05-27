«Приходилось вспоминать, что я — хасеки!»: Феттахоглу — о том, сложно ли было играть Махидевран султан

Актрисе из турецкого сериала «Великолепный век» надо было показать свою элегантность, мягкость и уступчивость.

Нур Феттахоглу сыграла в турецком сериале «Великолепный век» черкешенку Махидевран султан. В интервью для документального фильма об этом историческом проекте партнерша Халита Эргенча дала понять, что играть изящную и элегантную султаншу ей было не так просто, как могло показаться зрителям. Но эти шикарные наряды, дорогие ткани, прически и украшения с тиарами любую перенесут в 16 век. Надевая все это, актриса чувствовала себя по-другому, образ требовал от нее иных линий, движений, какой-то манящей мягкости.

Феттахоглу также удивляло и то, какие ошибки совершала ее героиня. Так, читая сценарий, Нур буквально разрывалась от обиды за Махидевран султан. По словам актрисы, она недоумевала, почему черкешенка совершала одни и те же промахи там, где речь заходила о султане Сулеймане. В то время, как Хюррем султан вела себя мудро.

«Иногда я забываю о своей женственности! Приходилось вспоминать, что я — хасеки!» — говорила со смехом Феттахоглу.

При этом актриса призналась, что узнав, о чем будет сериал, сразу же согласилась в нем сниматься. «Сериал о нашей истории, я сразу сказала — да!» — вспоминала Нур.

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