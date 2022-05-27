Фонограмма или нет? Эксперт вынес вердикт по итогам выступления Алсу на шоу «Маска»

Певицу обвиняют в нечестности по отношению к жюри и зрителям.

В минувшем сезоне шоу «Маска» приняла участие и певица Алсу. Она скрывалась в образе Пчелы и стала первой из всех участников всех трех сезонов, кого не смогли рассекретить ни зрители, ни члены жюри.

По итогам проекта Алсу заняли лишь четвертое место и до сих пор получает гневные комментарии и сообщения в свой адрес. Певицу обвиняют даже в том, что она использовала фонограмму на сцене. Музыкальный критик Евгений Бабичев призвал не относиться серьезно к подобным заявлениям.

«Для человека профессионального, который когда-то был на пике популярности, записать фонограмму проблем не составляет. Поэтому, мне кажется, это могут быть какие-то злые проделки конкурентов и недоброжелателей», — цитирует Бабичева «Слово и дело».

Напомним, ранее жена Гарика Мартиросяна — Жанна Левина-Мартиросян — которая близко дружит с Алсу, заявила, что в певицу на проекте даже вживили чип. Такое у жены шоумена чувство юмора.

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