«Обидно, что так случилось. Я потеряла друга»: Ханна высказалась после ухода Марвина из Black Star

Как отметила исполнительница, ей очень тяжело об этом говорить.

Певица Ханна в эфире проекта «Муз PRO-новости» высказалась после ухода из лейбла Black Star Миши Марвина.

«Мне очень тяжело его судить и вообще в принципе об этом говорить. Я Мишу всегда считала очень близким другом. Нам много что реально связывает помимо треков. Не знаю, что произошло, но, видимо, что-то произошло. Обидно, что так случилось. Я потеряла друга». Ханна

Напомним, что Миша Марвин недавно покинул Black Star. Поводом стали события на Украине. При этом по условиях контракта он был лишен всех песен и своего сценического имени.

Любопытно, что теперь сама Ханна сможет петь некоторые песни Миши Марвина. Они записывали часть треков совместно.

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